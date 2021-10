Palermo, spacciavano crack a Ballarò: quattro arresti

Un uomo di 34 anni è stato bloccato in piazza Tedeschi e trovato in possesso di alcune dosi di droga. In casa gli sono stati trovati 150 grammi di hashish e un bilancino di precisione

A Palermo la polizia ha arrestato, nel mercato Ballarò, quattro presunti pusher. Un uomo di 34 anni è stato bloccato in piazza Tedeschi e trovato in possesso di alcune dosi di droga. In casa gli sono stati trovati 150 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Due giovani di 21 e 20 anni sono stati arrestati perché sorpresi a vendere crack in piazza Ballarò. Sono state sequestrate 20 dosi di crack e circa mille euro in contanti. In via Mongitore altri due giovani di 20 anni e 34 anni sono stati bloccati dagli agenti. Il ventenne, che passava agli acquirenti dosi di crack, è stato arrestato, il giovane di 34 anni denunciato. Sequestrati 2.500 euro in contanti.