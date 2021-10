Contrabbando di sigarette: un arresto a Palermo

I carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo e i finanzieri del gruppo pronto Impiego del comando provinciale hanno arrestato un 43enne accusato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri e resistenza a pubblico ufficiale.

L'arresto a Palermo

Nel corso di controlli alla circolazione stradale, i carabinieri hanno intimato l'alt all'uomo che, anziché fermarsi è fuggito. Dopo un inseguimento è stato raggiunto e bloccato; nel bagagliaio della vettura sono stati trovati quattro sacchi contenenti quasi 280 stecche di sigarette, del peso di 50 chili prive del sigillo del monopolio di Stato. Le confezioni di tabacchi del tipo "Cheap white", sigarette prodotte legalmente in alcuni paesi dell'Est e del Medio Oriente, sono simili alle marche più conosciute ed acquistate in Europa, ma non ammesse alla vendita all'interno della Ue, sono state sequestrate dai finanzieri del comando provinciale di Palermo. L'arrestato, residente a Palermo si trova ai domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida dinanzi al gip di Palermo.