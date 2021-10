Soccorsa una tartaruga Caretta Caretta ferita nell'Agrigentino

Il salvataggio della tartaruga

Il militare dell'Arma si è immerso in acqua quando ha notato l'animale in difficoltà perché intrappolato tra la plastica. Successivamente è intervenuta una coppia di turisti stranieri che, avendo notato la scena, ha aiutato il militare a tirare fuori dall'acqua la tartaruga. L'animale era gravemente ferito e aveva un amo conficcato in bocca e la pinna anteriore sinistra ferita da una lenza da pesca. Dopo essere stata liberata la tartaruga è stata trasportata sulla spiaggia dove ha ricevuto i primi soccorsi. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Stazione dei Carabinieri di Montallegro che ha collaborato alle operazioni di salvataggio e successivamente personale del WWF gestore della Riserva che ha preso in consegna l'animale per consegnarlo al Centro Recupero Tartarughe.