Villabate, droga e cavi di rame in magazzino: un arresto e denunce

In un magazzino a Villabate, in provincia di Palermo, i carabinieri hanno trovato droga e matasse di rame, forse rubate. Un ragazzo di 21 anni è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. Durante l'operazione, i militari hanno sequestrato 160 grammi di hashish e materiale per confezionare dosi.

Il ritrovamento

Nel magazzino sono state scoperte anche 64 matasse di cavo di rame dal peso di 1.880 chili e tre sacchi contenenti 180 chili di cavo elettrico guainato. Per quest'ultimo ritrovamento il 21enne e altre tre persone che erano con lui sono stati denunciati per ricettazione.