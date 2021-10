Siracusa, senza contratto percepiva reddito di cittadinanza

Durante il controllo sono stati sequestrati 10 chili di carne mista priva di tracciabilità ed elevate sanzioni per circa 15mila euro per gravi carenze igienico sanitarie

A Siracusa i carabinieri hanno controllato alcuni esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dell'isola di Ortigia. Disposta la chiusura per una panineria perché sono stati trovati due lavoratori privi di contratto di assunzione, uno dei quali minorenne e l'altro percettore di reddito di cittadinanza.

I controlli

Durante il controllo sono stati sequestrati 10 chili di carne mista priva di tracciabilità ed elevate sanzioni per circa 15mila euro per gravi carenze igienico sanitarie. Avviate le procedure per la revoca del reddito di cittadinanza nei confronti del lavoratore.