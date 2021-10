Palermo, le 4 mostre da non perdere a ottobre

Fino al 10 ottobre al Museo Pitrè sono esposti i disegni originali di Aleandro Terzi realizzati per il Catalogo illustrato della Mostra etnografica siciliana del 1891-1892. Ultimo mese per “Inquinamenti”, mentre resta sempre fruibile la mostra multimediale di Van Gogh a Palazzo Bonocore

Anche a ottobre sono diverse le mostre da visitare a Palermo. Per i primi dieci giorni del mese, al Museo Pitrè resteranno esposti i disegni originali realizzati da Aleandro Terzi per il Catalogo illustrato della Mostra etnografica siciliana costruito per l'Esposizione Nazionale di Palermo del 1891-1892. A Palazzo Bonocore resta sempre fruibile “Van Gogh Multimedia & Friends", un percorso tra la vita e le opere dell’artista. Ultimo mese invece per “Inquinamenti”. Da segnalare infine la mostra fotografica “101 scorie zen”.

I disegni di Aleandro Terzi al Museo Pitrè

Sono stati ritrovati dopo più di un secolo, in una scatola tra tante altre, gli schizzi originali che il giovanissimo Aleandro Terzi, poco più che ventenne, realizzò seguendo le indicazioni di Giuseppe Pitrè per il Catalogo illustrato della Mostra etnografica siciliana costruito per l'Esposizione Nazionale di Palermo del 1891-1892. Si tratta di disegni a china che riproducono alcuni dei pezzi della collezione dell'etnoantropologo, oggi confluita nel museo che porta il suo nome. Ed è proprio qui, al Museo Pitrè, che i disegni sono esposti fino al 10 ottobre. A scoprirli è stata la storica dell'arte Maria Antonietta Spadaro.

“Van Gogh Multimedia & Friends"

Fino al 20 febbraio 2022, a Palazzo Bonocore di Palermo, in piazza Pretoria, è fruibile la mostra "Van Gogh Multimedia & Friends", che racconta la vita e le opere del pittore. L’esposizione è stata ideata e realizzata da Navigare srl e curata dalla professoressa Giovanna Strano. Si tratta di una mostra multimediale, in italiano e inglese, una full immersion tra musica e colori, che prende in esame, attraverso proiezioni in diversi monitor, diversi periodi dell’attività artistica del pittore. Il percorso consente di approfondire la straordinaria creatività di Van Gogh ed è organizzato per aree tematiche.

“Inquinamenti”

L’inquinamento è uno dei principali problemi creati dal progresso e dal benessere. Le sostanze inquinanti alterano l’aria, l’acqua e il suolo, rischiando di compromettere gli ecosistemi e la salute dell’intero pianeta. Un tema a cui gli artisti Antonella Affronti, Luciana Anelli, Gaetano Barbarotto, Alessandro Bronzini, Elio Corrao, Ivana Di Pisa e Gery Scalzo vogliono dare rilevanza attraverso le loro opere raccolte nella mostra “Inquinamenti”, a cura di Francesco Scorsone, fruibile fino al 31 ottobre 2021 presso la Reggia Borbonica di Ficuzza dalle ore 9.00 alle 19.00.

“101 scorie zen”

Al Centro internazionale di Fotografia creato da Letizia Battaglia ai Cantieri Culturali alla Zisa, a Palermo, resterà visibile fino al 17 ottobre la mostra “101 scorie zen”, che raccoglie gli scatti dello scrittore e narratore Martino Lo Cascio. Le immagini, scattate nel gennaio di due anni fa, sulle spiagge che uniscono Togo e Benin, rappresentano scorie dimenticate e simboli ritrovati, tappi, cartacce, scorze d’arancia, mozziconi. Tutti oggetti con una storia. La mostra è curata da Emilia Valenza ed è patrocinata dal Comune di Palermo.