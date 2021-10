Migranti, continuano i trasferimenti dall’hotspot di Lampedusa

Sono 189 i migranti, già sottoposti a tampone rapido per la diagnosi del Covid e pre-identificati, che sono stati trasferiti sulla nave quarantena Adriatico a Cala Pisana, a Lampedusa. Altri 140, hanno lasciato l'hotspot di contrada Imbriacola per imbarcarsi invece sul traghetto di linea Sansovino che giungerà in serata a Porto Empedocle. I nuovi trasferimenti, effettuati dalla polizia, sono stati disposti dalla Prefettura di Agrigento d'intesa con il ministero dell'Interno. Nella struttura di primissima accoglienza, che nei giorni scorsi aveva fatto registrare 1.200 presenze, al momento, restano 473 persone, a fronte di 250 posti disponibili. Da più di 36 ore non si registrano sbarchi sull'isola.