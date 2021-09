Incendio in campo migranti a Castelvetrano, un morto

Le fiamme sono divampate nella tarda serata di ieri per cause accidentali. A recuperare il corpo della vittima sono stati i vigili del fuoco. Il rogo ha danneggiato anche alcune strutture limitrofe

Un uomo ha perso la vita in un incendio divampato nella tarda serata di ieri nel campo di migranti allestito all'interno dell'ex 'Calcestruzzi Selinunte', nel territorio di Castelvetrano, al confine con quello di Campobello di Mazara. A trovare il corpo della vittima, di origini sub-sahariane, sono stati i Vigili del Fuoco. Il rogo sarebbe scoppiato per cause accidentali e ha distrutto l’intero campo.

L’incendio

L'ex Calcestruzzi è da tempo abbandonata e da anni viene occupata dai migranti che raggiungono Campobello di Mazara per la raccolta delle olive. Già per la nuova campagna di raccolta lo avevano occupato con tende di fortuna e alloggi di cartone, eternit e legno. In molti sono riusciti a mettersi in salvo, uscendo in tempo prima che le fiamme avvolgessero l'intero campo e si sono riversati nelle strade, dove hanno trascorso la notte. Il fuoco ha distrutto alloggi di fortuna e baracche. Per spegnerlo sono dovute intervenire diverse squadre. Le fiamme hanno anche seriamente danneggiato alcuni magazzini limitrofi all'ex Calcestruzzi, che da tempo erano abbandonati.

Le denunce del proprietario

La struttura è stata dismessa nel 2010 dal proprietario, che ha presentato diverse denunce alle forze dell'ordine per violazione di proprietà privata, ma il campo non è stato mai sgomberato. Il villaggio veniva autogestito dagli stessi migranti: c'era un bazar, la zona dove col fuoco veniva riscaldata l'acqua che serviva per le docce e la zona dove veniva macellata la carne.