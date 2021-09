Dal primo ottobre Agenzia Riscossione attiva anche in Sicilia

Da domani Agenzia delle entrate-Riscossione estende la propria attività in Sicilia, diventando così l'ente pubblico di riscossione per l'intero territorio nazionale. Il decreto Sostegni-bis ha infatti disposto lo scioglimento di Riscossione Sicilia Spa e il relativo passaggio delle funzioni all'Ente nazionale.

Il subentro a Riscossione Sicilia

Secondo quanto previsto dalla legge, a partire dal 1° ottobre 2021 l'esercizio delle funzioni dell'attività di riscossione nella Regione Siciliana è affidato all'Agenzia delle Entrate che lo svolge tramite l'Agenzia delle entrate-Riscossione. Quest'ultima subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Riscossione Sicilia Spa e acquisisce alle proprie dipendenze senza soluzione di continuità il personale in servizio. La riorganizzazione, che riguarda 669 dipendenti e 9 sportelli dislocati sul territorio dell'isola, vede la costituzione della nuova Direzione Regionale Sicilia. Riscossione Sicilia Spa sarà cancellata d'ufficio dal registro delle imprese ed estinta senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione.

Le nuove funzioni

I cittadini siciliani avranno fin da subito a disposizione il sito per utilizzare i servizi online, tra cui richiedere le rateizzazioni o presentare le dichiarazioni di sospensione legale della riscossione. Tra le principali novità c'è la modalità di prenotazione appuntamenti agli sportelli che, a partire da domani, dovrà essere effettuata sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione e non più via telefono o e-mail. Restano invariate le sedi degli sportelli.

Senza necessità di pin e password, si possono chiedere informazioni, assistenza o documentazione, scrivendo una semplice e-mail al Servizio Contribuenti o utilizzando specifici indirizzi di posta elettronica presenti sul sito per casi urgenti e indifferibili, effettuare pagamenti, scaricare i modelli per la presentazione delle istanze di rateizzazione o delle dichiarazioni di sospensione legale da inviare utilizzando gli indirizzi di posta elettronica riportati sulla modulistica di riferimento.

L'accesso all'area riservata, nella quale è disponibile - in continuità con la precedente gestione - il servizio per controllare in autonomia la propria situazione debitoria e per effettuare i pagamenti, deve avvenire utilizzando le credenziali Spid, Cie o Cns. Di conseguenza, quelle fornite dal precedente gestore perderanno la loro validità. Per gli intermediari fiscali, le precedenti deleghe saranno valide ancora per un breve periodo per consentire il nuovo conferimento, che potrà avvenire online o nelle altre modalità previste.

Infine, per informazioni e assistenza è disponibile il contact center di Agenzia delle entrate-Riscossione, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24 e, con operatore, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18, al numero unico 06 01 01.