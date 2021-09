Il giovane era in sella al proprio scooter quando è scivolato e, cadendo, ha battuto la testa sull'asfalto

Un ragazzo di 22 anni, Fabrizio Aguanno, è morto in un incidente stradale avvenuto in contrada Bocca della Carruba, a Castellammare del Golfo (Trapani). Il giovane era in sella al proprio scooter quando è scivolato e, cadendo, ha battuto la testa sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato la morte. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri.