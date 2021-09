Caltanissetta, tentano furto al distributore poi bruciano auto rubata

Nella notte alcuni malviventi, a bordo di una Alfa Romeo Station Wagon rubata, hanno tentato di mettere a segno un furto in un distributore di carburante in contrada Firrio a Caltanissetta.

La ricostruzione

Poco prima delle 2 i malviventi hanno cercato di distruggere la colonnina dove vengono introdotti i soldi per il self-service, scagliandosi contro con l'auto, e riuscendo ad abbatterla. A quel punto però è scattato l'allarme del distributore che ha messo in fuga i ladri costretti a fuggire a mani vuote. La stessa auto, così come visionato dalle telecamere di videosorveglianza, è stata poi data alle fiamme in via De Cosmi dove sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Ad accertare la sequenza dei fatti sono stati i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Caltanissetta che stanno indagando su quanto accaduto.