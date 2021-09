Stalking: evade dai domiciliari e minaccia la ex moglie, arrestato

Nonostante fosse agli arresti domiciliari per atti persecutori nei confronti della donna, la scorsa settimana lo stalker era evaso per andare sotto casa della vittima

Un uomo di 45 anni è stato arrestato a Siracusa per aver ripetutamente minacciato la ex moglie nonostante fosse agli arresti domiciliari per atti persecutori nei confronti della donna. La scorsa settimana lo stalker era evaso dai domiciliari per andare sotto casa della vittima ma è stato rintracciato dai carabinieri e messo nuovamente ai domiciliari. Per questi episodi la Procura della Repubblica di Siracusa ha disposto la custodia in carcere e l'uomo è stato trasferito alla casa circondariale Cavadonna.