Covid in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono 424 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ore nell'isola a fronte di 13.539 tamponi processati in Sicilia. L'incidenza è al 3,1%. Gli attuali positivi sono 17.267 con una diminuzione di 301 casi. I guariti sono 712 mentre si registrano altre 13 vittime che portano il totale dei decessi a 6.782. Sul fronte ospedaliero sono 608 i ricoverati, mentre in terapia intensiva sono 77. Relativamente al contagio nelle singole province Palermo ha 90 casi, Catania 57, Messina 71, Siracusa 80, Ragusa 27, Trapani 47, Caltanissetta 10, Agrigento 17, Enna 25.