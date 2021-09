Palermo, lanciano pietre contro bus: denunciati tre minorenni

La polizia ha identificato i giovani che lo scorso 14 settembre hanno scagliato sassi contro almeno quattro mezzi dell’Amat tra via Leonardo da Vinci e via Casalini

Gli agenti del commissariato Zisa Borgo Nuovo hanno identificato tre minorenni che lo scorso 14 settembre, intorno alle 5 del mattino, avrebbero lanciato pietre contro gli autobus dell'Amat tra via Leonardo da Vinci e via Casalini. I minori sono accusati di attentato alla sicurezza del trasporto, danneggiamento ed interruzione di pubblico servizio.

Gli episodi

I ragazzini, quel giorno, avrebbero lanciato i sassi contro alcuni autobus di linea in transito mentre i mezzi stavano percorrendo la via Leonardo da Vinci. La sassaiola, a breve distanza di tempo, ha riguardato almeno quattro autobus, due dei quali sono rimasti danneggiati riportando la rottura del vetro centrale, lato sinistro e dello specchietto retrovisore sinistro. I conducenti dei mezzi hanno descritto i ragazzini che lanciavano le pietre. Le immagini delle telecamere di un esercizio commerciale hanno confermato la presenza dei tre. I ragazzini sono stati bloccati poco dopo da una volante ancora in fuga poco dopo i lanci.