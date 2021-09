Maltrattamenti in famiglia, arrestato a Caltanissetta

Qualche giorno fa la donna è stata picchiata in strada e alcuni cittadini hanno chiamato la polizia. Non si trattava di un litigio occasionale, ma una delle tante occasioni in cui la donna è stata umiliata e picchiata

A Caltanissetta la polizia ha arrestato un uomo di 34 anni per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Da anni la vittima subiva vessazioni di ogni tipo, fisiche e verbali: qualche giorno fa la donna è stata picchiata in strada e alcuni cittadini hanno chiamato la polizia. Non si trattava di un litigio occasionale, ma una delle tante occasioni in cui la donna è stata umiliata e picchiata.

Il racconto della vittima

Per questo la vittima è stata convocata dalle donne della squadra mobile, personale specializzato nell'ascolto delle persone vittime di violenza. E ha raccontato di botte e insulti, una sopraffazione totale, dovuta a improperi quotidiani che spesso culminavano in violenze fisiche. Avvisata la Procura di Caltanissetta, il pm ha richiesto e ottenuto la misura cautelare degli arresti domiciliari in luogo diverso rispetto a dove vive la donna.