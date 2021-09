Incidente tra auto e mezzo pesante nel Palermitano, un morto

Un uomo di 35 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto quest'oggi sulla strada statale 113 "Settentrionale Sicula" all'altezza di Santa Flavia, nel Palermitano. Coinvolti un mezzo pesante e un'auto, che si sono scontrati frontalmente. Nell'impatto è rimasta ferita un'altra persona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre il corpo della vittima dalla vettura mentre i sanitari del 118 ne hanno constatato il decesso. Le indagini sono condotte dalla polizia stradale. La statale al momento è chiusa in entrambe le direzione per consentire alle squadre di soccorso di potere operare. Presenti anche i tecnici dell'Anas.