Fuochi d'artificio per un compleanno a Catania, tre denunciati

Tre giovani che la notte scorsa a Catania, in occasione di un 18esimo compleanno, hanno innescato alcuni fuochi d'artificio davanti a un locale di via Acquicella Porto sono stati denunciati dalla polizia per il reato di accensioni ed esplosioni pericolose. Dopo l'innesco, i tre sono ritornati in fretta in direzione del locale, al cui esterno erano presenti una cinquantina di persone che assistevano allo spettacolo. Vedendo la volante, hanno lanciato tra le sterpaglie il materiale utilizzato per l'innesco dei fuochi ma sono stati bloccati e identificati dagli agenti.