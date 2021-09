Incidente a Palermo, scontro tra una moto e un camion: morto 59enne

Lo schianto è avvenuto in via Belgio, nei pressi dello svincolo che porta verso l'autostrada Palermo Mazara del Vallo

Un motociclista di 59 anni è morto in un incidente avvenuto in via Belgio, a Palermo, nei pressi dello svincolo che porta verso l'autostrada Palermo Mazara del Vallo. Secondo una prima ricostruzione l'uomo si sarebbe scontrato con un camion. Per il motociclista non c'è stato nulla da fare, i sanitari del 118 ne hanno constatato il decesso. Sul posto è giunta la polizia municipale per i rilievi.