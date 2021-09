Incidente sulla Palermo-Mazara del Vallo: un ferito, traffico in tilt

Il traffico è paralizzato sulla Palermo Mazara del Vallo dalla scorsa notte a causa di un incidente verificatosi intorno alle 2 nella galleria Sferracavallo. Un furgone si è ribaltato bloccando l'intera carreggiata. L'autista è rimasto ferito e trasportato in ospedale dai sanitari del 118. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia stradale. Il mezzo non è stato ancora rimosso e gli automobilisti sono costretti ad uscire a Capaci.

Iniziati lavori sulla Palermo-Catania

Sulla Palermo-Catania, intanto, dopo una pausa di una settimana, sono iniziati i cantieri per rifare l'asfalto tra Bagheria e Casteldaccia. Al momento in direzione Catania si viaggia in una sola corsia e si sono formate lunghe code. Per attraversare il cantiere si impiega anche un'ora. Andranno avanti ancora per settimane come già successo per i lavori di rifacimento dell'asfalto tra Palermo e Villabate.