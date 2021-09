Sub muore durante battuta di pesca nel Trapanese: indagini

Un sub di 55 anni è morto durante una battuta di pesca in località Kartibubbo nel Trapanese. L'uomo si era immerso ieri, ma non è più tornato a riva. A dare l'allarme e a far scattare le ricerche sono stati i familiari. Sul posto sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco, che nel corso della notte hanno ritrovato il corpo dell’uomo. La vittima presentava una ferita e ora sono in corso indagini per accertare se il sub sia stato colpito da un'imbarcazione. Nella zona sono giunti anche i militari della Capitaneria di Porto.