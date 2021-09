Scontro tra due auto, disagi sulla statale 113 a Termini Imerese

Scontro frontale tra due vetture e la statale 113 nella zona di Termini Imerese, in provincia di Palermo, è rimasta bloccata per alcune ore in tutte e due le direzioni. Nello scontro sono rimasti feriti i due conducenti trasportanti dai sanitari del 118 in ospedale. Lo scontro è avvenuto al chilometro 208. I rilievi sono eseguiti dai carabinieri. In zona sono arrivati anche gli operai dell'Anas per ripristinare il traffico.