E' successo in direzione del capoluogo siciliano all'altezza dell'abitato di Torregrotta in prvincia di Messina

Incidente lungo l'autostrada A20 Messina - Palermo, in direzione del capoluogo siciliano. Un'auto è caduta da un viadotto all'altezza dell'abitato di Torregrotta in prvincia di Messina. Il conducente è stato estratto dai Vigili del fuoco, che sono intervenuti con due squadre sul posto insieme alla Polizia Stradale. Soccorso dal 118, l'uomo è stato trasportato in ospedale.