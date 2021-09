Giardini Naxos, nove chili di marijuana in un residence: arrestato

In manette un pregiudicato di 48 anni per spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo era in un'abitazione all'interno di un residence in contrada Rocce Nere

I carabinieri hanno arrestato un pregiudicato di 48 anni per spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo era in un'abitazione all'interno di un residence di Giardini Naxos in contrada Rocce Nere, dove i militari hanno sequestrato nove chili di marijuana, parte nascosta in un appartamento attiguo al suo, che aveva in uso. Il Gip, dopo l'udienza di convalida, ha disposto per l'uomo la custodia agli arresti domiciliari.