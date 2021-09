L'uomo era al lavoro in via Silipigni, quando gli sarebbe caduta addosso una carrucola. L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia

Un operaio di 58 anni è rimasto ferito in un cantiere edile del centro storico di Taormina ed è stato trasportato in elicottero, in gravi condizioni, al Policlinico di Messina.

La vicenda

L'uomo era al lavoro in via Silipigni, quando gli sarebbe caduta addosso una carrucola. L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia.