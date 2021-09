Ramacca, scoperte 61 piante di canapa in agrumeto: un arresto

Un agricoltore di 64 anni è stato arrestato a Ramacca, in provincia di Catania, dai carabinieri perché nel suo agrumeto di contrada Giglio-Feccia di Vino coltivava anche 61 piante di cannabis indica irrigate con la stessa tubazione dell'agrumeto e legate ai fusti degli aranci per non essere notate.

La perquisizione

La perquisizione è stata poi estesa anche all'abitazione dell'uomo, dove i i carabinieri hanno trovato anche un sacco contenente un arbusto di canapa indiana con 100 grammi di infiorescenze. L'arrestato è stato posto agli arresti domiciliari.