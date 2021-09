Catania, inscenava finte vendite di auto all'asta: arrestato

Un falso ufficiale giudiziario che inscenava fittizie vendite all'asta di automobili, su inesistenti incarichi del Tribunale, è stato arrestato e posto ai domiciliari dai militari della guardia di finanza del comando provinciale di Catania, in esecuzione di un'ordinanza del Gip.

Le truffe

A E. C., 36 anni, la Procura contesta "la perpetrazione sistematica di reati contro il patrimonio in danno di svariati soggetti e contro la fede pubblica". L'uomo, hanno ricostruito le Fiamme gialle, si era accreditato tra conoscenti e parenti come ufficiale giudiziario fornendo alle persone interessate all'acquisto ogni utile dettaglio sulle caratteristiche e peculiarità delle automobili messe all'asta. Inoltre, per rendere ancor più credibile il suo operato, l'uomo richiedeva pagamenti tramite bonifico per rendere tutto tracciato e verosimile. Per far credere di essere un pubblico ufficiale esibiva inoltre un distintivo con la dicitura "Ufficiale Giudiziario", usurpandone il titolo. Numerosi sono stati gli atti falsificati a regola d'arte con sigilli dello Stato, emblema della Repubblica Italiana e timbri degli uffici giudiziari. Undici sono state le persone che hanno denunciato il truffatore per le vendite simulate di autovetture ed oltre100.000 euro è la somma ricavata dal giro fraudolento durato circa due anni.