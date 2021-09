Maltempo sulle isole Eolie, disagi e strade allagate a Lipari

Disagi a Lipari dopo le abbondanti piogge cadute nelle ultime ore sulle isole Eolie. Diverse vie si sono trasformate in fiumi in piena, costringendo isolani e turisti a restare bloccati in casa e nei negozi allagati. L’acqua è entrata anche al piano terra di molte abitazioni. A valle è sceso di tutto, anche un materasso con una borsa piena di rifiuti. Strada allagata anche nel lungomare di Canneto. Regolari i collegamenti marittimi da e per le sette isole Eolie. Domani le condizioni meteo dovrebbero migliorare. (TROMBA D'ARIA A PANTELLERIA - LE PREVISIONI METEO)