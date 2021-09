Sventato colpo della "banda del buco" in una tabaccheria a Palermo

Sventato dalla polizia un colpo della banda del buco la notte scorsa a Palermo. I malviventi hanno aperto un varco per entrare in una tabaccheria di via Gino Zappa, nel quartiere Zen, ma nel tentativo di forare una parete d’acciaio con una fiamma ossidrica, hanno causato un incendio nei locali attigui all’esercizio che volevano svaligiare. Ad accorgersi delle fiamme è stata una pattuglia impegnata in controlli di routine. Gli agenti, vedendo il fumo, hanno subito allertato i vigili del fuoco.

Intervenuta la scientifica

Nel negozio in disuso utilizzato dai ladri per cercare di arrivare alla tabaccheria è stata trovata una bombola e un cannello. Sono intervenuti i poliziotti della scientifica per cercare di trovare alcune tracce utili e impronte per risalire ai ladri. Lo scorso mercoledì i rapinatori avevano già tentato il colpo ma si erano bloccati davanti alla lastra d’acciaio.