Palermo, falsificava passaggi di proprietà delle auto: arrestato

Un uomo di 57 anni, S.M., è stato arrestato a Palermo con l'accusa di aver falsificato gli atti per il passaggio di proprietà di centinaia di veicoli. Gli agenti della polizia di Stato hanno eseguito un'ordinanza cautelare ai domiciliari per il reato di falso in atto pubblico.

L'inchiesta

Secondo le indagini condotte dagli agenti della sezione di polizia giudiziaria, l'uomo avrebbe iscritto al Pubblico registro automobilistico (Pra) centinaia di veicoli con atti falsi e le relative autentiche, apparentemente rilasciate da un pubblico ufficiale del Comune di Palermo. Le indagini sono partite dalla denuncia di un utente, il quale riferiva di aver ricevuto un atto di accertamento dell'Agenzia delle entrate relativo al pagamento della tassa di proprietà di un veicolo venduto tempo prima. Secondo gli agenti le vittime sarebbero centinaia.