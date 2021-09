Stromboli, nonna Giuseppina festeggia i cento anni

L’anziana ha voluto celebrare la ricorrenza prima prendendo parte alla messa nella chiesa di San Vincenzo, poi con un pranzo in ristorante insieme a familiari, parenti e amici

Festa a Stromboli per i cento anni della signora Giuseppina Falconieri, che ha voluto celebrare l’importante ricorrenza prendendo parte prima alla messa officiata da don Giovanni Longo nella chiesa di San Vincenzo, poi con un pranzo al ristorante insieme a familiari, parenti, amici e all'assessore del Comune di Lipari, Max D’Auria. Quest’ultimo ha donato alla centenaria un mazzo di fiori e una pergamena. E lo stesso don Giovanni ha condiviso su Facebook una foto che lo ritrae insieme alla festeggiata. “Grazie Signore per questo dono speciale e straordinario di cui hai voluto ornare la nostra amata comunità di Stromboli”, le sue parole. Cinque figli, nonna Giuseppina, sposata con Angelo Rando, all'età di 33 anni è rimasta vedova e ha lavorato come sarta fino al 2012.