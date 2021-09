Bronte, spara contro due persone in auto e manca bersagli: arrestato

Sono in corso indagini per stabilire il movente dell'agguato. L'arrestato, assolte le formalità di rito, è stato condotto in carcare

A Bronte, nel Catanese, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 52 anni per porto di arma clandestina e spari in luogo pubblico. L'uomo è accusato di avere, nei pressi delle case popolari di via Regina Margherita, sparato dei colpi di arma contro una Fiat Panda con a bordo padre e figlio, di 71 e 32 anni, senza colpire né gli occupanti né l'auto.

L'intervento dei carabinieri

Il 52enne è stato bloccato nei giardini pubblici comunali dove, nascosta tra la vegetazione, è stata trovata una pistola Beretta cal. 7,65 con la matricola abrasa e quattro colpi nel serbatoio dello stesso calibro di quattro bossoli trovati nel luogo della sparatoria. La pistola e i bossoli saranno inviate al Ris di Messina. Sono in corso indagini per stabilire il movente dell'agguato. L'arrestato, assolte le formalità di rito, è stato condotto in carcare.