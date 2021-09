Maltempo: temporale a Canicattì, strade allagate e disagi

Acqua piovana e detriti si sono riversati dalla parte alta della città in quella sottostante mandando in tilt alcuni sottopassi stradali e ferroviari come in via Domenico Cirillo e via Carlo Alberto

Nuova ondata di maltempo a Canicattì, in provincia di Agrigento. Numerosi i disagi: acqua piovana e detriti si sono riversati dalla parte alta della città in quella sottostante mandando in tilt alcuni sottopassi stradali e ferroviari come in via Domenico Cirillo e via Carlo Alberto. Disagi anche per gli automobilisti. In diverse zone le strade sono allagate e tombini saltati. Al momento non risultano operativi i mezzi della protezione civile per ripulire la città.