Picchia la moglie e si scaglia contro i carabinieri, arrestato 31enne

Un uomo di 31 anni di Raffadali (Agrigento) è stato arrestato la notte scorsa dopo aver aggredito la moglie con schiaffi e spintoni ed essersi scagliato anche contro i carabinieri al loro arrivo. La vittima, 27 anni di Agrigento, è stata portata all'ospedale del capoluogo dove i medici hanno refertato escoriazioni al volto e al corpo, guaribili in pochi giorni. La donna ha raccontato che l'episodio non era un caso isolato e che il marito le usava violenza quando abusava di alcol. Il trentunenne, posto ai domiciliari su disposizione del pm di turno, è accusato di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.