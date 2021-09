Temporale su Palermo, strade allagate e alberi caduti

Il primo temporale dopo la caldissima estate ha provocato allagamenti e alberi caduto in alcune zone a Palermo. Si è allagata via Libertà, all'altezza del Giardino Inglese, la zona di viale Regione Siciliana all'altezza di Corso Calatafimi, corso Re Ruggero, la zona di Mondello dove sono presenti i vigili del fuoco a presidiare le strade allagate. In viale Piemonte è caduto un albero. (IL METEO IN SICILIA)

L'allarme

Decine le telefonate ai vigili del fuoco da parte di automobilisti rimasti bloccati nelle strade allagate. Su un tratto della strada statale 188 nella zona del cortonese il traffico è stato temporaneamente bloccato a causa di un albero caduto all'altezza del chilometro 22. Ed è intervenuto il personale dell'Anas. Allagamenti anche nella statale 113 tra Villabate e Ficarazzi e nella zona di Partinico dove si è registrato anche un black-out elettrico.