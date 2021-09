Palagonia, picchia moglie e fa mendicare figli per soldi: arrestato

In manette un 35enne perché vessava la vittima 32enne, dalla quale ha avuto cinque figli, costringendola a subire violenze psico-fisiche. Pur di avere denaro per la droga, la costringeva a chiedere soldi in prestito a estranei e dicendole di prostituirsi. In alcuni casi avrebbe inoltre costretto i figli a elemosinare per strada

Un uomo di 35 anni è stato arrestato dai carabinieri a Palagonia (in provincia di Catania) perché vessava la moglie 32enne, dalla quale ha avuto cinque figli minorenni, costringendola subire violenza psico-fisiche. Pur di avere denaro per comprarsi la droga, la costringeva a chiedere denaro in prestito ad estranei arrivando anche a dirle che doveva prostituirsi. In alcuni casi avrebbe inoltre costretto i figli ad elemosinare per strada.

Il provvedimento e la denuncia della donna

I militari hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Caltagirone per violenza e minaccia, maltrattamenti in famiglia, furto con strappo e lesioni personali aggravate. Le continue violenze, tra i quali l'averle sottratto e rotto il cellulare per evitare che potesse chiedere aiuto, hanno convinto la donna, soprattutto per preservare l'incolumità dei propri figli, a denunciare tutto ai carabinieri.