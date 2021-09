Piana degli Albanesi, sequestrati 1.300 prodotti contraffatti

Nell'esercizio commerciale la guardia di finanza ha trovato mascherine non a norma, cosmetici, unguenti e materiali elettrici privi delle previste autorizzazioni e potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori

Sequestrati a Piana degli Albanesi, in provincia di Palermo, oltre 1.300 articoli non sicuri e calzature con marchi contraffatti in un negozio. Il titolare, un uomo di origini cinesi, è stato denunciato con l'accusa di contraffazione e ricettazione, oltre a essere segnalato alla camera di commercio.

Il sequestro

Nell'esercizio commerciale la guardia di finanza della compagnia di Bagheria ha trovato mascherine non a norma, cosmetici, unguenti e materiali elettrici privi delle previste autorizzazioni e potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. Erano esposte anche calzature con il marchio Converse modello All Star e capi d'abbigliamento con disegni dei personaggi della Disney.