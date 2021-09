L'uomo stava eseguendo alcuni interventi in un cantiere per conto del Comune di Mongiuffi

Un operaio di 50 anni, Santino Ciulla, è morto in un incidente sul lavoro a Itala Superiore, nel Messinese. L'uomo stava eseguendo alcuni interventi in un cantiere per conto del Comune di Mongiuffi. L'operaio era al lavoro su un bobcat quando ha perso il controllo del mezzo precipitando in una scarpata. E' morto sul colpo.