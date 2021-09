Palermo, sorpreso con hashish e cocaina: arrestato 39enne

Un uomo di 39 anni, P.E., è stato arrestato a Palermo con l'accusa di di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L'arresto

Gli agenti della polizia di Stato hanno trovato l'uomo che dormiva in un appartamento apparentemente disabitato nella zona di via Oreto. Dentro all'abitazione sono trovati 750 euro in contanti, 188 grammi di hashish e 43 grammi di cocaina. Il presunto spacciatore è stato portato in camera di sicurezza in attesa della convalida dell'arresto.