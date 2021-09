Incendi nel Palermitano, fiamme minacciano abitazioni

Famme nel pomeriggio di ieri nei territori di Vicari, Lercara Friddi, Montemaggiore Belsito e Alia, in provincia di Palermo. Vigili del fuoco, forestali, e protezione civile sono intervenuti per far fronte agli incendi. Le fiamme hanno lambito alcune abitazioni e aziende agricole. Il vento ha allargato il fronte del fuoco che ha lambito anche alcune strade provinciali creando disagi alla circolazione.