Incidente a Terrasini, si scontra con un’auto: muore motociclista

Un 29enne palermitano ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Terrasini. L’uomo viaggiava in sella alla sua moto quando si è scontrato con un’auto nella galleria in direzione della Città del Mare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della compagnia di Carini.