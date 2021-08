Messina, picchia e tenta di estorcere denaro a compagna: un arresto

Un 43enne, posto ai domiciliari, è finito in manette in seguito all’intervento di ieri sera della polizia in via Palermo, chiamata da un collega libero dal servizio, che aveva assistito a una violenta aggressione ai danni di una donna a bordo di un’auto

I poliziotti delle volanti hanno arrestato e posto ai domiciliari un messinese di 43 anni ritenuto responsabile di lesioni aggravate, violenza privata e tentata estorsione ai danni della convivente e l'hanno anche denunciato per maltrattamenti in famiglia e sfruttamento o favoreggiamento alla prostituzione.

La vicenda

Ieri sera gli agenti sono intervenuti in via Palermo, chiamati da un collega libero dal servizio, che aveva assistito a una violenta aggressione da parte di uomo ai danni di una donna, a bordo di un'auto. La vittima, una romena, nel frattempo soccorsa dall'agente libero dal servizio, aveva vistose ferite sanguinanti al capo e al viso, successivamente refertate come "trauma cranico con ferita lacero contusa e frattura delle ossa nasali". La donna - che si prostituisce e che da alcuni mesi intrattiene una saltuaria relazione con l'uomo - terrorizzata, ha spiegato che il suo compagno l'aveva picchiata per essersi rifiutata di consegnargli 40 euro, colpendola prima in testa con una bottiglia e poi, a bordo dell'automobile, sbattendole il volto violentemente contro il cruscotto.