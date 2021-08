Ricercato in fuga con figlie rapite, arrestato a Mazara del Vallo

Fuggito dopo avere preso le tre figlie, affidate in via esclusiva all'ex moglie che vive in un paesino nel sud della Francia, e compiuto una violenta rapina stuprando una donna davanti al marito per costringerlo a consegnare soldi e preziosi, l'uomo, un tunisino di 40 anni, è stato arrestato dai carabinieri a Mazara del Vallo, nel Trapanese. Da quanto emerso, stava aspettando di salire su un pullman.

Il mandato d'arresto

Nei suoi suoi confronti c'era un mandato d'arresto europeo per rapina aggravata, violenza sessuale di gruppo e sequestro di persona. La donna non aveva avuto più notizie delle figlie e, avendo timore che l'ex marito potesse fuggire in Italia per poi raggiungere la Tunisia, si era rivolta ai carabinieri per chiedere aiuto. Così sono scattate subito le ricerche in tutta Italia, con l'invio delle foto segnaletiche dell'uomo e delle bimbe a tutte le caserme.