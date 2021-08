Castellammare del Golfo, violenze sulla convivente: arrestato

Un uomo di 45 anni, di origini romene, è stato arrestato (e posto ai domiciliari con braccialetto elettronico) dalla polizia a Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani.

Le accuse

Il 45enne è accusato di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale nei confronti della convivente. La donna aveva denunciato i fatti, già nel 2012, ma poi aveva rimesso la querela. La nascita di due figli non ha affatto migliorato il rapporto di convivenza tra i due, e da qui la nuova denuncia, dopo che la vittima era anche finita in ospedale. Allontanatasi da casa, la donna continuava a subire l'atteggiamento vessatorio e intimidatorio del convivente, che pedinava la vittima, tartassandola di messaggi e telefonate e minacciandola di morte.