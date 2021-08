Tragedia a Palermo. Un motociclista è morto questa mattina in un incidente mortale tra la Cala e Foro Umberto I. L'uomo era a bordo di uno scooter Scarabeo che si è scontrato con un'auto, una Peugeot 208. I due mezzi procedevano nella stessa direzione. Il traffico in zona è paralizzato in entrambe le direzioni.