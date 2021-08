Incendiano una discarica abusiva, 5 arresti a Gela

A Gela cinque persone sono state arrestate dalla polizia per il reato di combustione illecita di rifiuti, aggravato poiché commesso nell'ambito di attività di un'impresa e in un territorio che è stato interessato da dichiarazioni di stato di emergenza. Gli agenti hanno sorpreso gli indagati in un'ampia area nella campagna gelese, utilizzata come discarica abusiva. Gli investigatori hanno accertato che sul sito erano stati sversati da poco ingenti quantitativi di rifiuti, la cui natura è oggetto di accertamenti, dati poi alle fiamme, provocando un incendio di grandi dimensioni. Durante le indagini, coordinate dalla Procura, sono stati anche sequestrati due grossi camion attraverso i quali la ditta movimentava illecitamente i rifiuti che poi venivano incendiati nella discarica abusiva, ora sotto sequestro.