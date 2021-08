Messina, 55enne arrestato per maltrattamenti in famiglia

Da tempo l’uomo minacciava e insultava la moglie. In un’occasione l’ha anche aggredita tentando di strangolarla. Ora si trova in carcere

Su disposizione del gip, la polizia ha arrestato a Messina un cittadino tunisino di 55 anni accusato di tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie. Le indagini hanno avuto inizio dopo la segnalazione di una lite nell'abitazione della coppia. In quella circostanza, l'uomo in preda a un raptus d'ira, per motivi di gelosia, aveva aggredito la donna tentando di strangolarla. Grazie all'intervento della figlia maggiore la vittima riuscì a liberarsi e a fuggire. Dai successivi accertamenti è emerso che l'episodio non costituiva un caso isolato e che da tempo l'uomo maltrattava la moglie anche in presenza dei figli, alternando minacce e insulti a un atteggiamento autoritario.