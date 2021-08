Partinico, lavoratore in nero in azienda che coltiva canapa legale

Sono state controllare quattro attività di autolavaggio, contestate sanzioni per oltre 20mila euro visto che in tre di queste, sono stati trovati quattro dipendenti "in nero" di cui due percettori del reddito di cittadinanza

A Partinico, nel Palermitano, i carabinieri hanno trovato un lavoratore in nero in un'azienda agricola che si occupa della coltivazione di canapa indica a basso contenuto di Thc. Al titolare è stata elevata una sanzione di 3.600 euro. Un altro controllo è stata eseguito in un'azienda che coltiva sempre canapa, qui tutto era in regola.

I controlli

Sono state controllare quattro attività di autolavaggio, contestate sanzioni per oltre 20mila euro visto che in tre di queste, sono stati trovati quattro dipendenti "in nero" di cui due percettori del reddito di cittadinanza. In un caso è scattata anche la "sospensione dell'attività". I furbetti del reddito di cittadinanza sono stati segnalati all'Inps per la revoca del beneficio.