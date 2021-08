Rissa a Vulcano: proposto Daspo Willy per 4 giovani turisti

A Stromboli è stato chiuso un locale. Sono complessivamente 14 le proposte per quel tipo di provvedimento avanzate dai carabinieri per aggressioni e risse durante il periodo estivo nelle isole Eolie

Un locale chiuso a Stromboli per carenze strutturali e proposta di Daspo Willy, con divieto di accesso a Lipari, per quattro giovani turisti protagonisti di una rissa a Vulcano. È il bilancio di controllo dei carabinieri eseguiti nelle Eolie col supporto tecnico dagli ispettori del Servizio igiene alimenti e nutrizione (Sian).

In periodo estivo 14 Daspo Willy nelle isole Eolie

Sono complessivamente 14 le proposte per l'irrogazione di provvedimenti di Daspo Willy avanzate dai carabinieri della compagnia di Milazzo per aggressioni e risse avvenute durante il periodo estivo nelle isole Eolie, mentre sono 11 le richieste di applicazione del foglio di via obbligatorio.