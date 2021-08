Truffa dello specchietto, cinque arresti a Caltanissetta

Cinque persone, tutte residenti tra Canicattì e Castrofilippo, di età compresa tra 31 e 51 anni, sono state arrestate dai carabinieri di Caltanissetta, al termine di un'indagine diretta dalla Procura, per la cosiddetta "truffa dello specchietto". Le indagini, durate quasi un anno, hanno permesso di ricostruire numerosi episodi commessi tra il febbraio 2018 e l'ottobre 2020, per la maggior parte nelle vie più trafficate di Caltanissetta e in alcune arterie di collegamento che portano al centro abitato del capoluogo. La richiesta di denaro per il finto danno oscillava solitamente tra 20 e 100 euro. In una occasione, nel novembre 2019, uno degli arrestati, dopo aver ricevuto 20 euro dalla vittima e accortosi dell'ulteriore disponibilità di denaro nel portafogli della stessa, aveva estratto una pistola priva di tappo rosso intimando la consegna delle altre banconote.