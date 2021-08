Levanzo, turista 35enne precipita con scooter da scogliera: soccorso

Un turista 35enne è rimasto ferito dopo essere precipitato con lo scooter da una scogliera nell'isola di Levanzo (in provincia di Trapani). A soccorrerlo sono stati gli uomini del soccorso alpino, allertato dal 118 che a sua volta aveva raccolto la segnalazione da persone a bordo di una imbarcazione, che avevano assistito all'incidente.

I soccorsi

L'uomo, di San Donà di Piave (in provincia di Venezia), è precipitato da un'altezza di cinque metri e ha riportato un trauma cranico ed escoriazioni in varie parti del corpo. Due tecnici del soccorso alpino si sono imbarcati su un AW 139 che è decollato dall'aeroporto di Boccadifalco (in provincia di Palermo) e sono stati calati col verricello direttamente sulla scogliera. Qui, aiutati dal personale sanitario della locale guardia medica che intanto aveva raggiunto la zona da terra, hanno stabilizzato il ferito, lo hanno imbarellato e imbarcato sull'elicottero sempre tramite verricello. Viste le condizioni, il turista è stato sbarcato direttamente nell'elipista dell'ospedale Civico di Palermo.